Hotline Miami Collection : Une édition physique prévue cet été sur PS4 et Switch

Disponible au format dématérialisé depuis août 2019 sur Switch et avril 2020 sur Xbox One, Hotline Miami Collection, la compilation des shooters au gameplay nerveux où vous devez éliminer des criminels en masse dans une ambiance rétro particulièrement violente, s’offrira une édition physique le 16 juillet prochain sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Deux jeux et quelques bonus pour 35€

Distribuée en France par Just For Games à un tarif de 34,99€, l’édition réunira Hotline Miami et Hotline Miami 2 : Wrong Number sur deux disques ou une seule cartouche et inclura un artbook d’une trentaine de pages. Notez que la version PS4 comprendra aussi une jaquette réversible tandis que celle dédiée à la Switch contiendra un artwork exclusif.