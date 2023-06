Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged : Le jeu de course de Milestone s’offre un trailer de gameplay

Un petit tour des nouveautés de cet épisode, ça vous dit ?

Outre l’intégration d’un double saut et d’un dash latéral pour densifier davantage l’expérience de jeu, cette suite de l’opus sorti en 2021 accueillera de nouveaux circuits prenant place dans l’arrière-cour d’une maison résidentielle, un mini-golf situé dans une ville au cœur du Far West, un musée ou encore une station-service dotée d’un restaurant servant de juteux burgers.

Côté roster, parmi les plus de 130 bolides jouables au lancement, nous pourrons désormais rouler avec des VTT et des motos et chacun d’eux sera lié à un style de pilotage précis (Equilibré, Off-Road, Drift…).

Notez également que le titre embarquera un système de compétences inédit nous permettant d’adapter notre style de conduite pour chaque véhicule de notre collection ainsi qu’un éditeur de livrées et de stickers qui promet d’être très complet.

Pour rappel, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged est attendu le 19 octobre sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.