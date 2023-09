Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged : Voici le contenu post-lancement avec 2 Season Pass à venir

Des DLC à foison

Les petites voitures reviennent en jeu vidéo. Après un premier volet plutôt bien accueilli, la suite a été officialisée il y a quelques semaines et sera toujours développée par le studio italien Milestone. Mattel est décidément très actif, et après le succès du film Barbie et du premier jeu Hot Wheels, l’entreprise veut davantage se développer, avec de nombreux projets ci-et-là. Ce n’est donc pas surprenant qu’ils aient donné le feu vert pour pléthore de contenus après le lancement.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged aura ainsi droit à deux seasons pass avec différents DLC et du contenus à venir après la sortie du jeu. Les éditions Deluxe et Legendary, reprendront ainsi certains éléments bonus. On doit ainsi s’attendre à :

Deux Season Pass débloquant un ensemble de DLCs premium.

Quatre Expansion Packs, chacun donnant accès à un nouvel environnement.

Quatre véhicules et un set de personnalisation pour le profil du joueur.

Milestone rassure également sur le fait que de nombreux contenus additionnels gratuits seront déployés en parallèle, histoire de ne pas frustrer les personnes qui ne veulent pas passer à la caisse.

Season Pass Vol. 1

Le premier Season Pass regroupe ainsi 25 nouveaux véhicules et 2 nouveaux environnements, avec l’arrivée de bonus au lancement puis de différents packs, à venir le 09 novembre 2023, le 14 décembre 2023 et le 01 février 2024 pour l’ajout des DLC de véhicules. Les dates importantes sont surtout fixées au 21 décembre pour l’arrivée de la première extension, puis le 15 février pour la seconde, centrée sur l’Italie.

Le Second Season Pass s’étale sur la première moitié de l’année prochaine, avec 24 véhicules et deux nouveaux environnements. Les extensions principales sont fixées au 18 avril 2024 avec l’arrivée d’un pack Fast & Furious et le 23 mai 2024 avec un pack Alien. Pour le reste, on note l’arrivée des Monster Trucks ou encore d’un DLC dédié à la Mercedes-Benz.

Détails des éditions

Deluxe Edition

La Deluxe regroupe :

Le jeu

Le Season Pass Vol. 1

Les bonus de précommande

Legendary Edition

Le jeu

Les Season Pass Vol. 1 + Vol. 2

Davantage de bonus de précommande

Pure Fire Edition

On notera également l’existence d’une Pure Fire Edition, en physique et vendue 10€ de plus (soit 59.99€) qui propose une voiture miniature en plus, la Twin Mill, ainsi que quelques bonus numériques. Celle-ci est en précommande. Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged sortira le 19 octobre 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.