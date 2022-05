Horizon Forbidden West : Une adorable figurine nendoroid pour Aloy

Sorti il y a déjà quasiment deux mois, Horizon Forbidden West est la suite de Horizon Zero Dawn et nous permet de retrouver Aloy dans de nouvelles aventures à travers l’Ouest Prohibé. Nouvelle héroïne emblématique chez PlayStation, notre aventurière est rapidement devenue un visage important pour la marque. Il n’est donc pas bien étonnant de voir des figurines à son effigie avec une adorable nendoroid qui vient d’être annoncée.

Aloy tape la pose

C’est une nouvelle fois le célèbre fabricant Good Smile Company qui nous propose cette représentation d’Aloy en figurine Nendoroid. La société japonaise s’attaque ainsi à la licence Horizon Forbidden West avec une Aloy, qui, il faut l’avouer, propose une bouille absolument craquante.

Comme chaque nendoroid, cette figurine est en PVC. Elle fait environ 10 centimètres de hauteur et comme toujours, elle est proposée avec plusieurs visages et accessoires. On peut ainsi voir notre aventurière brandir son arc, prête à décocher une flèche, ou encore en position pour taper la pose. La petite surprise provient du veilleur qui l’accompagne et qui peut être posée à ses côtés.

Où acheter la nendoroid Aloy de Horizon Forbidden West ?

La figurine vient d’être annoncée : celle-ci n’est donc pour l’instant disponible que sur réservation. Vous pouvez précommander la nendoroid Aloy dès maintenant pour une réception prévue en janvier 2023. Côté tarif, elle se situe dans la tranche habituelle de la gamme, listée à 65.99€.

Vous pouvez la précommander dès maintenant chez Derive Figurine, boutique certifiée que nous vous recommandons. Il est possible de réserver sa nendoroid jusqu’à la fin du mois de juin, et comme toujours avec les nendoroid, il est toujours préférable de précommander, ne connaissant jamais les stockés prévus à la sortie par le fabricant.

Quant à Horizon Forbidden West, sachez que le jeu est déjà disponible sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Vous pouvez retrouver notre test complet ou nos différents guides pour en savoir plus sur le titre.