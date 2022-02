Horizon Forbidden West : Un set LEGO vient d’être dévoilé

C’est cette semaine que l’on pourra enfin retrouver Aloy dans Horizon Forbidden West, avec un deuxième épisode très attendu que nous avons déjà pu tester et mis en avant dans une critique complète, sans spoilers. Et tandis que les fans se préparent déjà à dégainer le portefeuille pour vendredi, jour de la sortie du deuxième opus, on apprend que le jeu va avoir droit à son propre set LEGO, comme Mario ou Sonic.

Aloy se met à la construction

Epic adventures lay ahead this May, with LEGO #HorizonForbiddenWest Tallneck. Creativity and adventure await. pic.twitter.com/BK7Jtei3WB — LEGO (@LEGO_Group) February 15, 2022

Sacrée consécration pour Guerrilla Games, qui va donc s’associer à LEGO pour concevoir un set où l’on pourra notamment assembler un Grand-Cou (qui va mesurer plus de 34 centimètres), l’une des machines les plus emblématiques de la saga.

On y retrouvera également une mini-figurine d’Aloy, ainsi que d’autres détails au sol qui devraient plaire aux amateurs de la série, pour 1 222 pièces au total. Ce set Horizon Forbidden West devrait normalement sortir le 22 mai prochain, aux alentours de 79,99 €.

Horizon Forbidden West sera quant à lui disponible dès le 18 février 2022.