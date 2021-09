LEGO annonce un set Super Mario 64 à 170 euros

Nintendo s’est déjà associé avec LEGO pour produire plusieurs sets à l’effigie du plus célèbre des moustachus du jeu vidéo, et ce partenariat va visiblement continuer dans les années à venir. On découvre aujourd’hui un tout nouveau set inspiré par Super Mario 64, et si celui-ci est certes très sympathique, il ne devrait pas convenir à toutes les bourses.

Un cube onéreux

Ce set Super Mario 64 n’a pas grand chose à voir avec les autres sets LEGO de Mario, puisqu’il prend la forme d’un grand cube typique des jeux de Nintendo, qui peut se déplier pour entrevoir différents niveaux du jeu Nintendo 64. On y retrouve ainsi le château, le monde de lave, celui avec les pingouins ou encore la zone du roi Bom-Omb. Mario est certes présent (tout comme Peach, avec beaucoup d’imagination), mais de manière bien plus minimaliste que dans les autres sets.

Composé de 2 064 pièces en tout, ce set sera disponible dès le 1er octobre et coûtera tout de même 170 € selon Eurogamer. Ce n’est pas donné, mais nul doute que les collectionneurs et collectionneuses devraient s’offrir un beau cadeau de Noël en avance.