Horizon Forbidden West révèle quelques détails sur les nouvelles capacités d’Aloy

Si Sony organisera bien un State of Play cette semaine, on n’y verra malheureusement pas Horizon Forbidden West, étant donné que le show sera réservé aux éditeurs tiers. Histoire de patienter un peu jusqu’à sa prochaine apparition (lors des Game Awards ?), Guerrilla Games nous offre aujourd’hui quelques détails sur les nouvelles capacités d’Aloy à travers un post sur le PlayStation Blog.

Le point sur les nouveautés de gameplay de cet opus

Use Aloy’s wrist-mounted Pullcaster to grab far off chests or launch into the sky. More on Horizon Forbidden West’s new tools and traversal abilities: https://t.co/QxfXQcn9Yk pic.twitter.com/mCkgEQrvNi — PlayStation (@PlayStation) October 25, 2021

Comme on le sait déjà, Aloy sera bien plus agile dans ce second opus. David McCullen, concepteur de systèmes principal chez Guerrilla, nous en dit justement un peu plus sur la capacité de mouvement de l’héroïne :

« Aloy peut grimper librement sur et à travers de nombreuses sections de terrain rocheux. Encore plus de types de machines peuvent être montées. Il y a des points d’accroche un petit peu partout dans l’environnement, ce qui permet une traversée verticale plutôt aisée. Il est désormais possible de nager sous l’eau, ce qui ouvre de nouveaux horizons en matière d’exploration. Et planer avec votre Ailegide vous permettra de découvrir de stupéfiants paysages du monde magnifique d’Horizon Forbidden West. »

On nous précise alors qu’il sera possible de détruire de nombreux bouts d’environnement grâce à l’Attracteur (qui servira aussi à bouger des objets ou des obstacles pour trouver des choses cachées), tandis que le grappin améliorera le champ d’action d’Aloy. Désormais, les surfaces rocheuses n’auront pas forcément besoin d’un point d’ancrage spécial, étant donné que Aloy grimpera plus naturellement sur les falaises.

Ces nouveautés, qui vont s’appuyer sur les fonctionnalités de la DualSense, ont d’ailleurs représenté un nouveau défi de game design pour l’équipe :

« Ce large éventail de nouvelles options nous a également forcés à repenser notre manière d’aborder la conception des niveaux. Nous devions permettre aux joueurs d’être plus rusés que nous, d’utiliser de nouvelles techniques ou de nouveaux outils pour contourner certains de nos défis de manière aussi astucieuse qu’imprévisible. Les problèmes de traversée n’ont pas toujours une solution binaire. Nous encourageons les joueurs à expérimenter et à s’amuser avec les nouveaux outils. Nous leur offrons dans ce jeu une grande variété de défis, quels que soient leur style de jeu ou les compétences développées dans Horizon Zero Dawn. »

Côté combats, on retrouvera maintenant un Etabli, un nouveau système pour améliorer les armes et les tenues d’Aloy. On pourra personnaliser ces dernières pour y ajouter des résistances et des compétences. Une nouvelle arme nommée lance-pics sera au programme, pour les cibles les plus grosses.

Dennis Zopfi, concepteur des combats, nous en dit également plus sur le « sursaut de bravoure » :

« Nous avons également le sursaut de bravoure. Il y en a 12 au total, et chacun d’entre eux représente et renforce une approche spécifique du jeu. Ils peuvent être débloqués et améliorés via l’arbre de compétences, avec des points de compétence. Chaque sursaut de bravoure dispose de trois niveaux : plus son niveau est élevé, plus l’attaque met longtemps à charger, mais plus elle est puissante »

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Les précommandes des différentes éditions du jeu sont déjà disponibles.