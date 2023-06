Horizon Forbidden West : Une mise à jour rend hommage à l’acteur Lance Reddick

Afin de rendre hommage à l’artiste, le studio derrière Horizon Forbidden West a décidé de lui offrir un mémorial virtuel au sein du jeu. Ce dernier se trouver sur la nouvelle carte du DLC Burning Shores, et fait apparaitre le nom de l’acteur en jeu. Le studio a également adressé un message supplémentaire envers le défunt via les réseaux sociaux.

« En l’honneur de Lance Reddick, nous avons créé un mémorial pour commémorer l’impact profond qu’il a eu sur nous tous. Merci, Lance, pour tout ce que tu as apporté au rôle de Sylens : ta gravité, ton énergie, ta sagesse et plus encore. Un talent et un ami incomparable. Tu nous manques terriblement. »

In honor of Lance Reddick, we created a memorial to commemorate the profound impact he had on us all.

Thank you, Lance, for everything you brought to the role of Sylens: your gravitas, energy, wisdom and more. An incomparable talent and friend. We miss you terribly. pic.twitter.com/PXiba7H3SR

— Guerrilla (@Guerrilla) June 23, 2023