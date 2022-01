Horizon Forbidden West : Attention aux spoilers, une version non-définitive du jeu serait déjà dans la nature

Horizon Forbidden West sort maintenant dans cinq semaines seulement, et les fans du premier jeu ont de plus en plus hâte de retrouver Aloy dans cette nouvelle aventure. Face à l’engouement autour du jeu, les leaks commencent à arriver en masse sur les différents réseaux sociaux, notamment grâce à une soi-disant version non-terminée du jeu sur PS4, qui serait déjà dans les mains de certains utilisateurs.

De futurs leaks en prévision ?

Sur Reddit, on a pu voir des images de la version PS4 du jeu (via une console jailbreakée) tourner sur différents topics. Etant donné que ces images ont été retirées pour des raisons de copyrights, tout porte à croire qu’elles étaient vraies.

VGC apporte plus de précisions sur cette affaire en déclarant que la build du jeu que l’on voyait sur ces images était bien authentique, et qu’en dehors de certains éléments artistiques manquants, l’essentiel du contenu était présent. Ce qui veut bien entendu dire que l’histoire et les potentiels rebondissements de l’aventure pourraient arriver dans les heures et jours à venir sur le net.

Pour l’instant, on ne parlerait donc pas de versions commerciales du jeu, ce qui aurait été étonnant, étant donné que l’annonce du passage en gold du jeu (qui indique qu’il est prêt pour sa commercialisation) n’a pas encore été annoncé. Mais prenez tout de même garde aux éventuels spoilers qui pourraient arriver prochainement, comme ce que l’on a pu avoir avec The Last of Us Part II.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022.