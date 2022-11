Honor of Kings: World refait surface, l’action-RPG en monde ouvert dévoile un trailer

Voilà un an maintenant que Honor of Kings: World n’avait plus donné de nouvelles. En octobre 2021, le jeu avait été présenté pour la toute première fois et avait pour ambition de s’appuyer sur une licence forte (du moins en Asie), à savoir Honor of Kings, pour proposer un action-RPG ambitieux qui pourrait séduire le marché des consoles et du PC. TiMi Studio est enfin prêt à nous en montrer plus sur le jeu, et si la proposition est toujours séduisante, ce nouveau trailer a de quoi laisser plus dubitatif.

Downgrade en vue ?

Cette nouvelle vidéo nous embarque un peu plus dans l’univers que l’on va visiter, puisque le jeu sera un monde ouvert. On y voit plusieurs biomes ainsi que la capacité du personnage à se déplacer rapidement, avec un planeur et une sorte de grappin qui n’est pas sans rappeler le Filoptère du dernier Monster Hunter. On y voit aussi plusieurs personnages jouables, sans que l’on sache pour autant si cela est annonciateur d’une mécanique de gacha ou non.

On est aussi bien obligés de constater que le trailer flatte moins la rétine que le premier, mais il a le mérite de proposer des séquences au framerate un peu plus stable (même si l’on peut toujours y voir de sacrées chutes).

Honor of Kings: World n’a toujours pas de date de sortie à nous partager, et les plateformes n’ont pas encore été précisées.