Honor of Kings arrive enfin dans le monde entier avec sa version globale

Honor of Kings est depuis quelques années l’un des jeux mobiles les plus rentables du monde, aux côtés de Genshin Impact. Mais jusqu’ici, sa portée était plutôt limitée à quelques territoires seulement, bien que l’Occident ait eu droit à une version adaptée du jeu, nommée Arena of Valor. Mais cette fois-ci, c’est bien l’authentique Honor of Kings qui arrive enfin partout dans le monde, y compris chez nous, comme l’annonce TiMi Studio et Level Infinite.

We have great news! We will be rolling out Honor of Kings by TiMi Studio Group to you global gamers by the end of this year!

Rounds of closed beta tests will be gradually announced starting next month.

Please be patient and stay tuned for more updates! pic.twitter.com/T8ZN1ZLM8Y

— Level Infinite (@LevelInfinite) June 7, 2022