Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir à propos de la version 3.0 (Amphoreus, bannières, récompenses…)

Amphoreus sera la plus longue histoire de Honkai Star Rail

La nouveauté majeure de cette nouvelle version du gacha est la nouvelle planète Amphoreus qu’il sera possible de visiter. Un monde qui emprunte beaucoup à l’imagerie de la mythologie grecque, et qui est en proie à un mal (la Marée noire) qui a vaincu les Titans. Ici, les habitants n’ont pas conscience de l’univers à l’extérieur et ne connaissent même pas les Aiôns, ce qui devrait changer pas mal de choses dans le rapport de nos protagonistes avec les PNJ sur place.

Notre but sera de vaincre les Titans corrompus en faisant équipe avec les héros locaux, avant de récupérer les flammes divines qui serviront à protéger le monde de la Marée noire. Et qui dit nouvelle planète dit également nouveaux mécanismes, puzzles et bien d’autres choses.

HoYoverse n’y est pas allé avec le dos de la cuillère dans le trailer réservé à cette version 3.0, qui met en avant le caractère épique de la prochaine quête de Pionnier, tout en dévoilant la quasi intégralité des nouveaux personnages que l’on rencontrera sur cette planète.

Et il faut s’attendre à rester un bout de temps sur Amphoreus. Le studio précise que la quête de Pionnier réservée à ce monde ira cette fois-ci de la version 3.0 à la version 3.7 du jeu. Si Penacony nous avait occupé un bout de temps, l’histoire principale de cette planète s’étalait plutôt sur 3 à 4 mises à jour. Autant dire qu’Amphoreus sera la quête la plus longue à ce jour et va durer toute l’année.

Les personnages inédits de la version 3.0

Le premier personnage 5 étoiles que l’on découvrira en 3.0 n’est ironiquement pas d’Amphoreus puisqu’il s’agit de Herta, ou plutôt La Grande Herta. Oubliez la Herta marionnette que vous possédez déjà, place à sa vraie apparence et à sa vraie puissance. Elle sera de type Glace et de la Voie de l’Erudition. Elle va marquer les ennemis avec des cumuls qui rendront les attaques sur ces derniers plus fortes. Elle sera utile pour explorer puisqu’elle pourra marquer les coffres de base dans les environs.

Le deuxième personnage 5 étoiles viendra bien d’Amphoreus. Il s’agira d’Aglaé, de type Foudre et suivant la nouvelle Voie du Souvenir. Elle sera accompagnée d’une sorte de mannequin, qui pourra être considérée comme un personnage à part entière dans l’équipe une fois invoqué. Chaque fois que l’un des deux attaquera, la vitesse de l’autre augmentera pour effectuer un déluge de dégâts.

Le Pionnier pourra lui aussi adopter la Voie du Souvenir dès la version 3.0, avec le type Glace. Notre personnage pourra aussi avoir recours à une invocation nommée Mem. Plus vos alliés récupéreront de l’énergie plus les charges de Mem vont augmenter et permettre de laisser un allié agir immédiatement avec une attaque qui infligera des dégâts qui ignoreront les bonus ennemis.

Les bannières de la version 3.0

Pour cette version 3.0, Honkai Star Rail va bouleverser un peu les habitudes. En temps normal, ce sont 4 personnages 5 étoiles qui apparaissaient durant l’intégralité de la version, avec 2 personnages toutes les 3 semaines. Avec la version 3.0, il faudra doubler ce compteur. Ce sont pas moins de 8 personnages 5 étoiles qui seront mis en avant, 4 dans la première partie, les 4 autres ensuite. Dites donc au revoir à vos jades stellaires.

Pour la première partie de la mise à jour, ce sont La Grande Herta, Lingsha, Feixiao et Jade qui auront droit à des bannières, en même temps. Moze, Asta et Natasha seront quant à eux les personnages 4 étoiles en focus.

Pour ce qui est de la seconde partie de la version 3.0, on retrouvera Aglaé, Fossoyeur, Robin et Louve d’argent en focus, avec Tingyun, Hanya et Sushang en personnages 4 étoiles.

Les événements et améliorations de la version 3.0

Derrière l’agitation de la quête de Pionnier, on retrouvera des événements plus ou moins traditionnels comme une activité qui nous demandera de résoudre des puzzles différents pour récupérer des coffres et des récompenses. Vous serez également invités à parcourir Amphoreus avec un carnet d’exploration à remplir en effectuant diverses activités. Un autre événement demandera d’aller trouver des parchemins qui vont servir de portes d’entrée vers des défis de combat.

Cette version promet également d’être assez généreuse en récompenses. On y retrouvera tout d’abord 10 tickets d’invocations (comme d’habitude) en guise de bonus de connexion, mais également 10 autres dans le cadre de l’événement « Cadeau de Mem ». Un événement façon loterie sera aussi disponible avec la possibilité de récupérer 100 jades stellaires par jour (pendant une semaine), ou de tenter sa chance en décrochant le gros lot unique de 500 000 jades stellaires (oui, il n’y a pas de 0 en trop ici).

En vous connectant au jeu durant la version 3.0, vous recevrez également un costume gratuit pour March 7th, « Printemps naissant ». Une tenue déjà vue dans l’histoire principale, mais qui ne pouvait pas être équipée.

Pour ce qui est des améliorations, la version 3.0 apportera quelques nouveautés qui vont vous faciliter la vie. Par exemple, à Amphoreus, vous trouverez des objets à briser qui vont augmenter temporairement votre vitesse de déplacement. Une nouveauté plus notable concerne la limite de puissance de Pionnier (l’énergie), dont le maximum passe à 300 au lieu de 240. Le maximum d’Immersionneurs de l’Univers simulé passe quant à lui à 12 au lieu de 8.

De nouveaux objets apparaitront en boutique pour aller dénicher les trésors plus facilement dans les régions déjà visitées. On retrouvera également quelques options de confort pour les reliques, avec un moyen de bien suivre leur récolte et un autre pour fixer plus facilement les statistiques dont vous avez besoin.

Quand sortira la version 3.0 de Honkai Star Rail ?

La version 3.0 de Honkai Star Rail sera disponible à partir du 15 janvier 2025. Une maintenance aura lieu tôt dans la matinée et vous recevrez des jades stellaires en guise de compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.