Honkai Star Rail déploie sa version 2.7, avec un personnage 5 étoiles à obtenir gratuitement

C’est déjà dimanche

Mais avant de penser à la version 3.0 de Honkai Star Rail, la mise à jour 2.7 a déjà de quoi nous divertir pour les prochaines semaines. Elle nous permet d’abord d’invoquer (avec un peu de chance) le personnage de Sunday, que l’on a déjà croises maintes et maintes fois dans l’aventure principale. Dans trois semaines, sa bannière sera remplacée par celle de Fugue (ou Pérégrine), une version « différente » de Tingyun.

Avec cette version 2.7, vous pouvez également personnaliser votre propre chambre au sein de l’Astral Express via un nouvel événement rempli de mini-jeux. Et en plus des autres récompenses qui vous attendent, HoYoverse a aussi décidé de marquer le coup en vous laissant choisir un personnage 5 étoiles gratuit parmi : Bailu, Bronya, Clara, Gepard, Himeko, Welt et Yanqing. Si vous vous connectez maintenant et dans les prochains jours, vous recevrez également 1 000 jades stellaires en bonus grâce aux récompenses reçues pour le jeu lors des Golden Joystick Awards et des PlayStation Partner Awards.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.