Honkai Star Rail : Un court-métrage animé pour fêter l’arrivée prochaine du personnage de Jing Yuan

Comme un flash

HoYoverse ne fait pas les choses à moitié pour nous vendre son prochain héros, puisqu’à la place d’un trailer traditionnel pour nous présenter ses capacités, on a droit à un vrai court-métrage d’animation qui revient sur la jeunesse de Jing Yuan.

On y voit son dernier conflit avec son maître, Jingliu, qu’il se remémore tout en prenant soin de son propre élève, Yanqing. Cette vidéo est réalisée par le studio interne miHoYo Anime et co-produit avec Fantasier Animation et Studio Ppuri. Pour rappel, le personnage de Jing Yuan sera disponible en jeu dès la semaine prochaine.

Honkai Star Rail est pour le moment disponible sur PC, iOS et Android, mais il arrivera également plus tard sur les consoles PlayStation. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.