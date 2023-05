Hollow Knight Silksong est une nouvelle fois repoussé à une période inconnue

Annoncé au tout début de l’année 2019, Hollow Knight Silksong fait suite au premier jeu, qui avait été particulièrement apprécié par les joueurs et la presse. Une nouvelle aventure particulièrement attendue au tournant donc, qui compte bonifier sa formidable recette avec de nouvelles mécaniques, un gameplay plus acrobatique et une aventure qui s’annonce déjà comme incontournable.

Oui, mais. Pendant trois ans, le jeu est resté discret, jusqu’à la conférence Microsoft l’année passée, où il avait laissé entrevoir une période de sortie fixée début 2023. Depuis, il a fait quelques apparitions, pour confirmer notamment une sortie sur toutes les plateformes, tout en nous affirmant régulièrement une arrivée pour le 1er semestre 2023. Finalement, il va falloir attendre quelques mois de plus.

Hey gang, just a quick update about Silksong.

We had planned to release in the 1st half of 2023, but development is still continuing. We're excited by how the game is shaping up, and it's gotten quite big, so we want to take the time to make the game as good as we can.

Expect…

— Matthew Griffin (@griffinmatta) May 10, 2023