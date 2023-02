Hogwarts Legacy : Warner Bros est très content du lancement du jeu et des retours

Le lancement de Hogwarts Legacy ne s’est pas fait sans polémique, mais le jeu a tout de même réussi à attirer des millions de curieux et curieuses à travers sa version du Wizarding World. On sait que le titre a fait un carton pour ses premiers jours de commercialisation, avec des records sur Twitch et sur Steam, mais Warner Bros ne veut toujours pas nous donner les premiers chiffres de ventes du jeu. Ce qui n’empêche pas l’éditeur de montrer à quel point il est content de l’engouement suscité par le jeu.

Des millions d’heures de jeu au compteur

David Haddad, le président de Warner Bros Games, a été interrogé au sujet du lancement de Hogwarts Legacy par Variety la semaine dernière, et s’il n’est pas encore prêt à nous donner des estimations de ventes, il ne pourrait pas être plus heureux du départ effectué par le jeu :

« Nous sommes ravis du lancement du jeu et nous voyons un avenir brillant pour ce dernier lorsqu’il sera lancé sur les autres plateformes. L’engagement de la communauté est spectaculaire. Jusqu’à maintenant, on compte plus de 152 millions d’heures jouées, plus de 173 millions de plantes cultivées, 115 millions de potions concoctés et 556 mages noirs vaincus. »

Des chiffres depuis revus à la hausse par Warner Bros qui annonce 267 millions d’heures jouées en tout. Ce qui ne nous dit pas à combien d’unités le titre s’est vendu, mais Warner Bros attend peut-être un chiffre rond ou la fin de ce trimestre pour nous en dire plus.

Hogwarts Legacy est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il arrivera ensuite le 4 avril sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch. Vous pouvez déjà consulter toutes nos astuces sur le jeu avec notre guide complet sur Hogwarts Legacy.