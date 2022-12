Accueil » Actualités » Hogwarts Legacy est repoussé sur PS4 et Xbox One et se trouve une date pour sa version Switch

Il ne faut jamais être trop confiant lorsqu’il s’agit de Hogwarts Legacy. Tandis que l’on se réjouissait de revoir le jeu à l’occasion d’un nouveau showcase, que l’on espérait être annonciateur de bonnes nouvelles, Warner Bros Games avait malheureusement une annonce plus triste à communiquer en catimini. Oui, Hogwarts Legacy est bien repoussé, encore une fois, mais pas sur toutes les plateformes.

Pas de report sur PC et la nouvelle génération

Hogwarts Legacy will launch on April 4, 2023 for PlayStation 4 and Xbox One and on July 25, 2023 for Nintendo Switch. The team is looking forward to bringing you the game and we want to deliver the best possible game experience across all platforms. — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 13, 2022

Sans surprise, les versions PlayStation 4 et Xbox One semble poser souci à Avalanche Software. On est désormais habitué à voir des versions old-gen sortir plus tard que les versions sur consoles de nouvelle génération, mais ce retard sera assurément un coup dur pour la communauté Harry Potter.

Hogwarts Legacy n’est donc plus prévu pour le 10 février 2023 sur Xbox One et PlayStation 4, mais pour le 4 avril 2023. Un report de deux mois qui ne concerne donc que ces versions. Si vous comptiez y jouer sur PlayStation 5, Xbox Series ou même sur PC, vous pourrez toujours le faire dès le 10 février, rien ne change pour vous.

Dans ce malheur se cache une bonne nouvelle : la version Switch du jeu obtient enfin une date plus précise. Hogwarts Legacy sortira sur la console de Nintendo le 25 juillet prochain, soit bien plus tard que les autres versions. Il n’est toujours pas précisé si cette version sera uniquement disponible ou non. On doit bien avouer qu’en sachant maintenant que les versions PS4 et Xbox One semblent rencontrer des problèmes, on a bien du mal à imaginer une version Switch native qui tournerait comme un charme.

Il est trop tôt pour répondre à ces inquiétudes, mais peut-être aurons-nous plus de réponses demain lors du showcase.