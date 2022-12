Hogwarts Legacy présentera à nouveau du gameplay dans un showcase le 14 décembre

Warner Bros se fait décidément moins timide ces derniers temps autour de Hogwarts Legacy. Si le jeu ne s’est pas montré durant les Game Awards, l’éditeur compte bien s’octroyer des moments rien qu’à lui pour vendre son prochain jeu auprès de la communauté Harry Potter. Un premier showcase a eu lieu le mois dernier pour nous présenter une grosse session de gameplay, et cette pratique va être renouvelée dès demain avec un deuxième numéro.

Du balai volant au programme

Le 14 décembre à 19 heures, vous pourrez assister à une nouvelle présentation de gameplay en 4K pour Hogwarts Legacy. Le stream sera à suivre en direct via la vidéo que vous pouvez voir ci-dessus.

On connait déjà un peu le programme de ce showcase, qui mettra un peu de côté la visite de Poudlard pour s’intéresser aux mécaniques de déplacement en enfourchant un balai volant (ou en montant sur le dos d’un Hippogriffe, visiblement). Le système de combat sera une nouvelle fois mis en avant, comme la dernière fois, mais cette fois-ci avec des explications plus détaillées sur des sorts plus avancés. La Salle sur Demande sera aussi de la partie pour que l’on comprenne mieux son fonctionnement.

Hogwarts Legacy sortira le 10 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur Nintendo Switch.