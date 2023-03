Hogwarts Legacy réalise le meilleur lancement d’un jeu en Europe, hors FIFA

Warner Bros a déjà communiqué sur les premiers chiffres réalisés par Hogwarts Legacy et sans surprise, le jeu a fait un carton. Pas moins de 12 millions d’exemplaires ont été écoulées en une dizaine de jours, de quoi assurer au titre un lancement spectaculaire, surtout pour un jeu solo. On mesure aujourd’hui un peu plus la performance du titre avec les chiffres en provenance de l’organisme Games Sales Data, qui a mesuré les résultats réalisé par le jeu en Europe.

Il pleut des gallions d’or chez Warner Bros

On ne s’étonnera pas vraiment de voir que Hogwarts Legacy rentre aisément dans l’histoire, tant le jeu était attendu par le public. Le jeu réalise ainsi le sixième meilleur lancement d’un jeu en Europe, ce qui est déjà impressionnant en soi, mais il faut savoir que les seuls titres qui parviennent à le dépasser sont des jeux FIFA.

Ce qui veut donc dire qu’en écartant la licence de jeux de foot, Hogwarts Legacy a effectué le meilleur démarrage d’un jeu Europe. Et oui, il a fait mieux que n’importe quel Call of Duty, tout comme il a réussi à dépasser Elden Ring, qui n’a pourtant pas démérité.

Le jeu a peut-être été aidé par le regain des ventes des dernières consoles. Etant donné qu’il n’est toujours pas disponible sur l’ancienne génération, avec un nouveau report dans les cartons, le jeu ne s’est reposé que sur les ventes PC, PS5 et Xbox Series. Mais puisque la PS5 s’est vendue 5 fois plus qu’en février de l’année dernière, le public potentiel pour le jeu s’est agrandit lui aussi.

Hogwarts Legacy est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu est prévu pour le 5 mai sur PS4 et Xbox One, et le 25 juillet sur Switch. Vous pouvez déjà consulter toutes nos astuces sur le jeu avec notre guide complet sur Hogwarts Legacy.