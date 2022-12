Accueil » Actualités » Hogwarts Legacy : Plus de 30 minutes de gameplay avec du balai volant, des combats, et les Animaux fantastiques

Warner Bros n’avait pas que des bonnes nouvelles à nous partager cette semaine à propos de Hogwarts Legacy. On apprenait hier que les versions PS4 et Xbox One du jeu étaient repoussées de deux mois, et c’est sans doute pour cela que l’éditeur avait prévu un showcase dans la foulée pour nous faire oublier cette déception. On ne sait pas si cela aura marché ou non chez tout le monde, mais toujours est-il que l’on a pu découvrir ce soir de grosses séquences de gameplay qui ont mis en lumière certains aspects essentiels de ce RPG Harry Potter.

Un tour en balai avant d’aller combattre

Cette présentation s’est donc attardée sur les mécaniques de vol, avec la possibilité de voler avec notre balai que l’on pourra personnaliser. On remarquera que plus on approche du sol, plus la vitesse de vol augmentera, et que des améliorations peuvent être achetées à Pré-au-Lard pour améliorer les sensations. On pourra aussi voler à dos d’hippogriffe (qui servira aussi de cheval au sol) pour explorer tout ce monde ouvert, qui sera disponible peu après le début d’aventure (avec des zones plus dangereuses que d’autres).

L’occasion parfaite de rappeler que ce monde aura un système de saison, avec l’environnement qui changera en fonction de votre avancée dans l’histoire. Et on constate aussi que malgré l’effet de clipping, les environnements semblent être assez réussis d’un point de vue technique.

Le système de combat s’est lui aussi montré plus longuement, avec des mouvements de caméra inédits qui rendent le tout un peu moins statistique. On découvre ainsi plus de sorts, mais aussi l’importance des potions lors des combats, notamment contre les boss.

La Salle sur Demande est aussi illustrée pour nous montrer à quel point on pourra la personnaliser à la volée, que ce soit son architecture ou sa décoration. Vous pourrez débloquer des tas de meubles qui seront également personnalisables, que ce soit leur couleur ou leur taille. Evidemment, les Animaux fantastiques seront aussi présents ici et vous pourrez les nourrir ou en prendre soin.

Pour rappel, Hogwarts Legacy sortira le 10 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il arrivera ensuite le 4 avril sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch.