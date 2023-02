Hogwarts Legacy : Où trouver le RPG Harry Potter au meilleur prix ?

C’est le grand jour pour le jeu vidéo Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard. Ce vendredi signe la sortie tant attendue du jeu Harry Potter, convoité par les fans depuis de nombreuses années. Plusieurs fois repoussés, le titre sort ce 10 février sur PC et les consoles de la nouvelle-génération. Disponible aussi bien en version standard, deluxe que collector, vous êtes probablement nombreux à vouloir y jouer dès sa disponibilité. Mais à quel prix ? On vous propose plusieurs comparateurs pour trouver Hogwarts Legacy au meilleur prix pour sa version physique, et si possible, en stock.

Où trouver Hogwarts Legacy au meilleur prix ?

Acheter Hogwarts Legacy Standard

Dans ce tableau, vous retrouverez ainsi un comparateur pour savoir où Hogwarts Legacy est en stock et disponible au prix le plus bas. Les revendeurs sont affichés en quasi temps réel et vous permettent ainsi de savoir où acheter votre version boîte au tarif le plus intéressant. Pour le lancement, les stocks sont pour certains en rupture mais sont régulièrement alimentés.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités si le tableau ne s’affiche pas (merci, cela soutient le site !). Celui-ci étant mis à jour en temps réel, vous pouvez très bien revenir sur cet article lorsque vous souhaiterez craquer sur le jeu Harry Potter. Il s’agit ici de la version standard, vendue uniquement avec le jeu.

Acheter l’édition deluxe

Sachez également qu’une édition deluxe est disponible, au tarif conseillé de 89.99€. Contrairement à la standard ou la collector, il ne faut pas s’attendre à de promotions sur celle-ci, n’étant rarement proposée en dessous de son tarif de lancement. Elle contient divers bonus, notamment du contenu en jeu :

Sombral

Arène de combat de mage noir

Ensemble de cosmétiques de mage noir

Calot de mage noir

Accès anticipé de 72 heures

Acheter l’édition collector

Une édition collector est aussi disponible à la vente, au tarif conseillé de 299.99€. Malheureusement, celle-ci est quasiment introuvable sur la toile, puisque massivement précommandée lors de son annonce. Certains revendeurs remettent un peu de stocks de temps à autre, mais il ne faut pas s’attendre à des merveilles. Par contre, elle a souvent été aperçue moins chère que son prix initial.

Voici le contenu de l’édition collector :

72 heures d’accès anticipé

Le pack Magie Noire avec : Ensemble de cosmétiques de Mage Noir Une monture de Sombral Accès à l’arène de combat de Mage Noir

Le contenu de la Deluxe Edition

Le calot de Mage Noir

Une baguette magique en taille réelle flottant au-dessus d’un livre

Un boîtier métallique

Le manteau de Kelpy en jeu

Date de sortie Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy: L’héritage de Poudlard sort ce vendredi 10 février 2023. Attention, uniquement sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series. Les versions PS4 et Xbox One sortiront quant à elles plus tard : le 4 avril 2023 si tout se passe bien. Une sortie sur Nintendo Switch est également prévue, plus tardivement, le 25 juillet. Des versions physiques sont aussi prévues pour toutes ces versions.

Pour rappel, Hogwarts Legacy est un jeu d’action aventure et RPG qui se déroule dans l’univers Harry Potter, une centaine d’années avant l’époque des films et des livres. On y suit l’histoire d’un étudiant qui rentre directement en cinquième année, et l’on peut parcourir Poudlard et ses environs à travers un monde ouvert. Si vous vous posez des questions sur le jeu, nous essayons d’y répondre avec plaisir dans notre FAQ et guide complet de Hogwarts Legacy.