Hogwarts Legacy : Une jolie cinématique et une fuite sur la durée de vie du jeu

Nul doute que les Potterheads ne réalisent pas pleinement que Hogwarts Legacy sera entre les mains dans quelques jours, mais c’est pourtant bien le cas. La promotion du jeu bat actuellement son plein même si Warner Bros Games se garde encore de ne pas trop en dire sur le jeu, préférant jouer sur le mystère concernant certaines fonctionnalités du jeu. C’est pour cela que la nouvelle vidéo mettant en avant le jeu ne nous montre rien, si ce n’est une jolie cinématique. Jusqu’à ce qu’une fuite vienne nous en dire un peu plus.

Votre invitation pour Poudlard est partie

L’éditeur a publié aujourd’hui une courte cinématique qui a pour but de faire monter un peu plus l’excitation autour du jeu, tout en pouvant servir de joli spot publicitaire à diffuser sur toutes les chaînes du monde.

On y voit une chouette parcourir un dangereux voyage pour nous remettre notre invitation à l’école de Poudlard, qui s’est faite attendre pendant un long, très long moment chez les fans de cet univers.

Combien d’heures pour terminer Hogwarts Legacy ?

Plus tôt cette semaine, le jeu aura fait parler de lui pour une tout autre raison. Une supposée fuite en provenance de Twitter nous a permis de jeter un oeil à des images inédites de l’artbook officiel du jeu, dont l’authenticité reste encore à prouver.

Mais si elles sont réelles, cela voudrait dire que les informations notées l’utilisateur Bigby seraient également vraies. On retiendra donc principalement celle qui nous parle de la durée de vie, avec 35 heures nécessaires pour terminer l’histoire de Hogwarts Legacy, contre 75 % pour toutes les quêtes annexes en plus. Des indications à prendre avec des pincettes, en attendant de les vérifier par nous-mêmes.

Hogwarts Legacy sortira le 10 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il arrivera ensuite le 4 avril sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch.