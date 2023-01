Hogwarts Legacy révèle son casting anglais et ses caractéristiques techniques sur PC

Plus qu’un petit mois avant de pouvoir poser les mains sur Hogwarts Legacy, et les fans de Harry Potter comptent religieusement les jours qui les séparent de la sortie de ce jeu attendu de longue date. Warner Bros Games en profite pour accélérer sa communication autour du jeu en révélant dans un premier temps les stars qui figurent au casting de leur prochain titre, tout en dévoilant ensuite les caractéristiques techniques nécessaires sur PC.

Une V.O. de haut vol

Le plus grand nom de ce casting est sans aucun doute Simon Pegg, un acteur que vous avez pu voir dans Shaun of the Dead, Hot Fuzz ou même The Boys. Il incarnera ici Phineas Nigellus Black, qui est le directeur de l’école de Poudlard au moment de l’intrigue de Hogwarts Legacy. Et oui, vous l’avez deviné à son nom, il s’agit de l’ancêtre de Sirius Black.

Parmi les autres noms confirmés pour les voix anglaises du jeu, on retrouve :

Sebastian Croft / Amelia Gething : Les avatars

: Les avatars Lesley Nicol : Matilda Weasley, directrice adjointe

: Matilda Weasley, directrice adjointe Kandace Caine : La professeure Onai et sa fille Natsai

: La professeure Onai et sa fille Natsai Satyavati Shah : Sohm Kapila, professeure d’astronomie

: Sohm Kapila, professeure d’astronomie Luke Youngblood : Everett Clopton, étudiant Serdaigle

: Everett Clopton, étudiant Serdaigle Asif Ali : Mahendra Pehlwaan, autre étudiant Serdaigle

: Mahendra Pehlwaan, autre étudiant Serdaigle Jason Anthony : Nick Quasi-Sans-Tête et le Choixpeau

Quelles sont les caractéristiques techniques de Hogwarts Legacy sur PC ?

Here are your final PC Specs for #HogwartsLegacy. pic.twitter.com/JUoJShlMqG — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 12, 2023

Si vous cherchez à vous procurer Hogwarts Legacy sur PC, vous serez certainement intéressés par les spécificités techniques recommandées pour cette version. Sans surprise, il faut faudra tout de même une configuration confortable pour profiter du jeu dans les meilleures conditions possibles, sans parler de la configuration Ultra 4K qui sera réservée à une élite.

Hogwarts Legacy sortira le 10 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il arrivera ensuite le 4 avril sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch.