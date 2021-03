Hoa illustre toute sa beauté avec 8 minutes de gameplay

Après avoir redonné de ses nouvelles il y a près d’un an, Hoa, annoncé on le rappelle en 2018, se remontre à nouveau. Et il ne le fait pas n’importe comment car le titre, dans sa plus pure mignonnerie, s’offre 8 minutes de gameplay.

Hoa, le petit bijou vidéoludique inspiré du studio Ghibli

Commenté par la co-fondatrice et directrice artistique de Skrollcat Studios à savoir Son Tra Le, cette longue vidéo de Hoa nous montre ses mécaniques de jeu. Le soft nous proposera du puzzle et de la plateforme, où notre protagoniste a le don de donner la vie à diverses créatures, et ainsi s’en servir pour progresser.

Le titre a l’air bien ficelé dans ses mécaniques, même si on espère un peu plus de challenge à terme. Qu’à cela ne tienne, on constate tout de même qu’Hoa est artistiquement splendide, et surtout directement inspiré des films du studio Ghibli. Le tout, doté d’une atmosphère aussi paisible que relaxante.

Notez aussi que le jeu tourne on le rappelle sous le moteur graphique Unity, preuve que ce dernier peut faire de grandes choses une fois bien maitrisé. Hoa ne manque en tout cas pas de charme, et devrait incontestablement mettre une belle baffe visuelle à sa sortie.

Concernant sa date de sortie enfin, sachez que le titre est toujours programmé pour sortir en avril prochain sur PC via Steam et Switch.