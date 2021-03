Hoa est repoussé, et sortira aussi sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Programmé pour arriver sur PC et Switch en avril prochain, Hoa sortira finalement un peu plus tard. Mais bonne nouvelle, le soft sortira aussi sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Une sortie prévue pour juillet prochain

Effectivement, si Hoa a donc été repoussé pour juillet prochain, le titre accueillera ainsi les versions PlayStation et Xbox à sa liste. Chose qui plus est intéressante, la production de Skrollcat Studio utilisera également les fonctionnalités de la manette DualSense de la PS5 que ce soit au niveau du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la manette, comme de son haut-parleur.

De quoi nous immerger encore plus dans le monde tout mignon et coloré de Hoa, inspiré on le rappelle des films du studio Ghibli. Au passage, vous pouvez toujours regarder les huit minutes de gameplay du jeu dans notre article précédent. On rappelle également que le titre prendra la forme d’un jeu de plateformes et de puzzles en 2D. Sachez qu’une version physique sera de la partie, mais n’est disponible que sur Amazon US pour le moment.

Enfin, notez que Hoa sortira sur PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch en juillet prochain, sans plus de précisions.