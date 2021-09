Test Hoa – Une aventure féérique au parfum Ghibli

Nous avons fait face à un seul et unique bug durant l’aventure mais il a suffit d’un retour au menu pour recommencer l’énigme et débloquer la cinématique qui en découle.

Sorti sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Séries S/X, PC et Nintendo Switch, le titre est techniquement au point. Nous n’avons constaté aucun ralentissement ou baisse de performance lors des différentes séquences.

Les couleurs sont chatoyantes, les différents environnements ont chacun leur identité propre et chaque zone profite d’une thématique musicale associée. Hoa est un jeu qui invite au calme et au repos , aussi bien pour les yeux que pour les oreilles.

Si l’utilisation des capacités se veut simple, le tout est maitrisé de bout en bout et on ne constatera aucun soucis de latence ou de lourdeur dans les mouvements de notre protagoniste. Celles-ci seront diverses et variées avec du double saut, du vol en planant, la possibilité de pousser des charges lourdes ou encore des supers-sauts pour rebondir plus haut.

Cette accessibilité est sa force comme sa faiblesse . Le jeu ne sortira jamais de la case plateformer et on regrettera une utilisation des pouvoirs pas suffisamment mise en avant, hormis dans le dernier segment qui annonce la fin alors que le plaisir commence à se faire ressentir par les amateurs de challenges.

Au gré de vos aventures dans les différents environnements que vous traverserez, vous rencontrerez des anciennes connaissances qui vous en apprendront plus sur votre passé et sur le pourquoi du comment vous êtes arrivés ici.

Pas de véritable tutoriel ici même si la progression se fait naturellement et que le titre se veut extrêmement accessible dans son approche. Vous commencerez par sauter de fleurs en fleurs, vous parlerez à des escargots qui semble se réveiller de leur léthargie à votre approche et vous progresserez ainsi dans une foret qui semble être celle de vos origines.

Pas toujours besoin d’histoire rocambolesque pour faire passer un message ou procurer des émotions aux joueuses et joueurs, la preuve en est avec le jeu édité par PM Studios. Vous incarnez Hoa, une petite fée rouge qui débarque sur la terre ferme dans son bateau-feuille et qui se réveille lorsque son embarcation touche le sable.

Hoa nous fait profiter d’une bonne bouffée d’air frais et d’un univers enchanteur à souhait qui en charmera plus d’un. Avec un gameplay accessible et des capacités sous-exploitées, il ravira les néophytes mais risque de laisser sur leur faim les habitués du genre. L’aventure est très courte (moins de 3h) et commence à se savourer pleinement lors du dernier acte, un peu dommage. Le titre reste un excellent plateformer et est une franche réussite poétique et reposante.