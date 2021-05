Helltaker : Un chapitre bonus gratuit pour l’anniversaire du jeu

Toujours animée par une hype qui semble intarissable, la communauté du jeu Helltaker est avide de contenus liés à la licence. Après avoir régalé les joueurs et joueuses avec divers comics gratuits, le créateur du titre, Lukasz Piskorz, vient une nouvelle fois récompenser l’assiduité des fans.

En effet, un chapitre supplémentaire est disponible dès à présent via une mise à jour gratuite du jeu. Ce dernier vous permettra de vous replonger dans cet univers si particulier et toujours aussi loufoque.

Check your steam guys. New chapter is in. pic.twitter.com/EcYua0ACOQ

— Łukasz Piskorz (@vanripperart) May 11, 2021