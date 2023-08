Hello Engineer : Le spin-off de Hello Neighbor centré sur la construction arrive enfin sur consoles et PC

Les inventions les plus folles pour échapper au voisin

Hello Engineer reprenait le fameux concept du voisin terrifiant prêt à tout pour vous attraper, mais y ajoutait une bonne dose de construction avec des machines à bâtir de vos propres mains et des véhicules à créer pièce par pièce. Le tout jouable jusqu’à quatre personnes pour fusionner les idées de chacun. On y retrouvait un mode Histoire jouable en solo ou à plusieurs ainsi qu’un mode Sandbox laissant la part belle à la créativité.

Malheureusement, sa sortie sur Stadia l’avait empêché de connaître le même succès que le premier Hello Neighbor. L’éditeur tinyBuild ne veut pas que ce titre finisse aux oubliettes pour autant et compte lui offrir un portage sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Et ce dernier sortira dans quelques jours puisqu’il est prévu pour le 17 août prochain.

Si vous aimez la licence, ce spin-off mérite peut-être le coup d’oeil, en sachant qu’une démo est disponible sur PC et sur les consoles Xbox.