Hello Engineer : Un jeu de construction multijoueur annoncé sur Stadia

Au cours de ces derniers jours, Google avait du Good Stuff à présenter pour Stadia. Sur trois jours, nous avons eu diverses annonces, comme la démo d’Immortals Fenyx Rising ou le retour de Young Souls. Des polémiques aussi. tinyBuild en a également profité pour annoncer leur prochaine production, Hello Engineer.

Un spin-off à Hello Neighbor

Alors que l’on attend Hello Neighbor 2, le studio souhaite développer son univers avec Hello Engineer, un jeu de construction de machines multijoueur. Sorte de spin-off donc, qui reprend des éléments connus de la franchise, où il faudra récupérer, créer et surmonter des défis dans un mystérieux parc d’attractions sandbox. Il faudra construire des machines à partir de ressources et comme toujours, faire attention au voisin.

La sortie est prévue courant 2021 sans plus de précision, avec une arrivée d’abord sur Google Stadia. On suppose que cette exclusivité temporaire se soldera au moins par une sortie Steam.