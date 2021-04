Hello Engineer

Hello Engineer est un spin-off de la saga Hello Neighbor. Le titre prend la forme d'un jeu de construction de machines qui sera orienté vers le multijoueur. Le but sera alors de créer des mécanismes dans un parc d'attraction afin d'y échapper et d'accomplir certains challenges dans le même temps. Le jeu reste dans la veine des autres titres de la saga, avec la présence du Voisin, dont il faudra toujours se méfier. Un mode PvP est également de la partie pour déterminer qui a les meilleures machines.