Hellblade II : Ninja Theory nous montrera les coulisses du développement du jeu demain à 19 heures

Senua’s Saga: Hellblade II ne s’est peut être pas montré lors de la conférence Xbox – Bethesda lors de l’E3 2021, mais Ninja Theory a visiblement envie de se faire pardonner en nous laissant jeter un oeil aux coulisses du développement, et ce dès demain.

Le développement du jeu à la loupe

Tune in tomorrow for a behind the scenes update on the development of Senua’s Saga: Hellblade II. Thursday June 17 at 10am PT / 1pm ET / 6pm BSThttps://t.co/7wNnrFkg3s — Ninja Theory (@NinjaTheory) June 16, 2021

Le studio annonce donc nous donner rendez-vous dès demain (le 17 juin) à 19 heures pour en apprendre plus sur le développement de Senua’s Saga: Hellblade II. La présentation sera visible sur YouTube.

On ne sait pas vraiment ce à quoi l’on aura droit durant cette présentation puisqu’il s’agira d’un behind the scene, mais on imagine voir peu de nouvelles images. On devrait en apprendre sans doute un peu plus sur le projet et son état d’avancement.

Rendez-vous donc dès demain pour avoir enfin des nouvelles de ce Senua’s Saga: Hellblade II, prévu sur PC et Xbox Series.