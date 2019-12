Heave Ho meublera nos soirées avec de nouvelles mises à jour en 2020

Ayant décroché notre prix du meilleur jeu canapé cette année, Heave Ho décide de s’armer de contenu supplémentaire pour l’année prochaine.

Main dans la main vers 2020

Décidément en ce mois de décembre, plusieurs studios ont voulu nous partager leur feuille de route pour 2020. Et même si on n’a pas plus de détails sur la ou les mises à jour que Heave Ho devrait s’offrir, le compte Twitter du jeu nous indique que le titre est toujours sujet à des ajouts chez Le Cartel Studio.

┏━━┓┏━━┓┏━━┓┏━━┓

┗━┓┃┃┏┓┃┗━┓┃┃┏┓┃

┏━┛┃┃┃┃┃┏━┛┃┃┃┃┃

NEW CONTENT!!!

┃┏━┛┃┃┃┃┃┏━┛┃┃┃┃

┃┗━┓┃┗┛┃┃┗━┓┃┗┛┃

┗━━┛┗━━┛┗━━┛┗━━┛ — HEAVE HO (@LeCartelStudio) December 21, 2019

On prend donc notre mal en patience en attendant de futures précisions sur ce que Heave Ho nous réserve pour cette nouvelle année.