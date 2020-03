hearthstone Les Cendres de L'Outreterre

Avec déjà 6 ans au compteur, il fallait bien trouver des idées pour se renouveler une nouvelle fois du côté de Hearthstone. Ce sera chose faite avec la nouvelle extension, Les cendres de l’Outreterre, qui marquera son époque. On vous fait les présentations.

Une nouvelle classe pour Hearthstone en approche

La grande nouvelle, c’est l’arrivée d’une dixième classe, le chasseur de démons. Une classe qui fait totalement sens après son introduction initiale du côté de World of Warcraft lors de l’extension Legion. La force de cette classe, c’est de proposer un système de jeu assez différent, et basé sur une stratégie early game. On peut déjà le voir par son pouvoir Héroïque, qui ne coûte ici que 1 de mana contre 2 pour les autres classes.

Tout sur les Cendres de l’Outreterre

La date de sortie de l’extension est prévue pour le 7 avril 2020.

135 nouvelles cartes sont annoncées.

La nouvelle classe, le chasseur de démons, prendra la forme d’Illidan Hurlorage.

Le nouveau héros sera disponible le 2 avril 2020 . Le héros est gratuit ainsi que toutes ses cartes de base. Il vous faut toutefois terminer les missions du prologue.

. Le héros est gratuit ainsi que toutes ses cartes de base. Il vous faut toutefois terminer les missions du prologue. Un nouveau mot-clé sera présent sur les cartes : Marginal . La carte du Chasseur de démon utilisant le mot-clé est boostée lorsqu’elle est jouée depuis l’extrémité gauche ou droite de votre main.

: . La carte du Chasseur de démon utilisant le mot-clé est boostée lorsqu’elle est jouée depuis l’extrémité gauche ou droite de votre main. Ticket de la taverne : contre 19,99 € ou 2 500 pièces d’or, vous obtenez un ticket vous octroyant un bonus dans le mode Champs de bataille.

: contre 19,99 € ou 2 500 pièces d’or, vous obtenez un ticket vous octroyant un bonus dans le mode Champs de bataille. Une nouvelle aventure, gratuite, fera son apparition au cours du cycle de l’extension

A noter que comme d’habitude, d’autres bonus sont mis en place en amont de l’extension. En vous connectant au jeu du 17 mars au 29 juin 2020, vous recevez la carte légendaire Kael Thas, Haut Soleil gratuitement ! Également devenu classique pour les joueurs du jeu, vous pourrez préacheter l’extension via deux packs.

Prix des packs Cendres de l’Outreterre

Mega Pack Cendres de l’Outreterre (79,99€): 90 paquets de cartes Héros chaman Dame Vashj Dos de carte Serpentine Une carte légendaire dorée aléatoire des Cendres de l’Outreterre 4 entrées d’arène Bonus pour le mode Champs de bataille de L’Envol des dragons

(79,99€): Pack Cendres de l’Outreterre : 55 paquets de cartes des Cendres de l’Outreterre Dos de carte Serpentine Carte légendaire dorée aléatoire des Cendres de l’Outreterre

:

Les rendez-vous est donc donné, le mois d’avril sera pour le coup consacré à Hearthstone chez Blizzard.