C’est désormais acté, le Summer Game Fest de cette année 2024 aura lieu le 7 juin prochain à 22 heures. Une date quelque peu étonnante étant donné que Geoff Keighley a plutôt l’habitude de proposer ses émissions un jeudi, mais cela nous fera de quoi bien finir la semaine en espérant des tas d’annonces. Le show devrait durer deux heures, comme les précédentes éditions.

Quant à savoir ce que l’on va y voir, difficile à prédire pour le moment. Est-ce que Geoff Keighley fera son mea culpa et prendra enfin la parole sur les licenciements survenus dans l’industrie, en dehors d’un simple tweet arrivant bien trop tard ? Rien n’est moins sûr avec le bonhomme, mais il sait au moins qu’il est très attendu au tournant, surtout après la mauvaise impression laissée par les Game Awards. Rendez-vous dans trois mois pour voir ce qu’il nous réserve, lui et les studios partenaires de l’événement.

It's officially official: On Friday, June 7 @SummerGameFest streams live from @youtubetheater in LA at 2p PT / 5p ET / 9p GMT.

A two hour showcase of what's next in gaming.

Sign up now at https://t.co/gO9QVWF4nN for event alerts. pic.twitter.com/5UAiehTPNY

— Summer Game Fest (@summergamefest) March 13, 2024