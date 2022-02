Si cette liste vous présente un top 10 de jeux plutôt récents à faire en couple, il existe de très nombreux jeux vidéo qui peuvent être appréciés à deux. Afin de vous fournir des conseils encore plus complets, on fait le tour sur les autres jeux vidéo à faire en couple.

Quels autres bons jeux peuvent être joués à deux ?

Si l’on a cité It Takes Two dans ce top 10, on pourrait également parler de A Way Out, le précédent jeu de Hazelight Studio qui prônait lui aussi la coopération via l’écran splitté. Ici, on incarne deux prisonniers qui vont vivre une folle aventure ensemble et chacun des participants verra le point de vue de son propre personnage via son côté de l’écran. Inventif et haletant, il saura certainement vous plaire si vous avez aimé It Takes Two.

On est également obligé de citer l’inoubliable Portal 2, qui fait des merveilles avec sa campagne coop et qui devrait aussi bientôt arriver sur Switch cette année. Parlons également du très bon Unravel Two, un jeu d’aventure original où l’on contrôle des personnages constitués de fil de laine, qui peuvent créer des plateformes grâce à leurs fils et qui doivent s’entraider pour venir au bout de cette épopée.

Toujours dans le domaine de l’entraide, on retrouve aussi Lovers in a Dangerous Spacetime, où l’on incarne des passagers d’un vaisseau qui doivent bien se coordonner afin de lutter contre les menaces externes.

Pour un peu plus de stress, Keep Talking and Nobody Explodes saura jauger la confiance que vous avez avec votre partenaire, puisque vous devrez désamorcer une bombe tandis que votre moitié ne verra pas cette dernière, mais vous aidera grâce au manuel de la bombe qu’elle seule possède. Et pour celles et ceux qui n’ont vraiment peur de rien, Cuphead viendra mettre au défi votre sang-froid avec des niveaux très difficiles à battre, qui demandent de la concentration et un bon travail d’équipe.

Et si vous voulez encore plus d’idées de jeux pour jouer à plusieurs, notamment en coopération, n’hésitez pas à consulter notre article recensant 20 jeux à faire absolument en coop, notamment en coop locale.

Où trouver une deuxième manette au meilleur prix ?

Qui dit deuxième joueur ou deuxième joueuse, dit également manette supplémentaire. Ce problème n’en n’est pas vraiment un sur Switch étant donné qu’il suffit à chacun de prendre l’un des deux Joy-Con, mais il existe aussi des manettes Switch plus confortables pour celles et ceux qui veulent un meilleur confort.

Sur PC et Xbox, la manette Xbox officielle représente un excellent deal étant donné son efficacité et son rapport qualité/prix, qui fait d’elle l’une des meilleures du marché.

Enfin, sur PS4 et PS5, il faudra bien faire la distinction entre une manette DualShock 4 et une DualSense. La première peut être utilisée sur les deux consoles, à condition de jouer à un jeu PS4 sur PS5 (elle ne sera pas utilisable sur un jeu PS5 natif). La DualSense n’est en revanche utilisable que sur PS5, mais vous pouvez jouer à des jeux PS4 sur cette même machine.