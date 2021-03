Haunted Space : Le jeu d’horreur spatial s’annonce en vidéo

A l’occasion du Future Games Show, le studio Italian Games Factory a eu la chance de présenter un premier trailer de sa nouvelle production, Haunted Space.

Un première bande-annonce intriguante

Si sur cette première vidéo, le titre se présente comme un jeu d’horreur spatial, le soft proposera toutefois des combats spatiaux où primera l’exploration, le commerce ainsi que la construction et la personnalisation de vaisseaux. Le tout, dans un environnement orné d’éléments d’horreur et de science-fiction.

Haunted Space nous propulsera qui plus est sur la galaxie Neterun, où vous devrez accepter plusieurs quêtes sur plusieurs, et vous serez récompensé logiquement en crédits à dépenser. Le titre vous demandera également d’affronter diverses créatures organiques qui hantent ladite galaxie. A savoir également qu’il sera possible de piloter son vaisseau à la troisième personne ou en vue subjective pour une immersion optimale.

C’est tout ce qu’il y a à se mettre sous la dent en matière d’informations intéressantes, et on rappelle qu’Haunted Space sortira sur PC, PS5 et Xbox Series à une date encore inconnue.