Harold Halibut est enfin prêt à sortir, rendez-vous au mois d’avril sur PC et consoles

Harold are you ?

Une annonce que les équipes de Slow Bros accueillent avec une certaine nostalgie : « Obtenir une date de sortie est incroyable et surréaliste pour nous ! Cela représente la fin d’une époque : le marathon de la réalisation de ce rêve qui est le nôtre. […] Tout le monde aura bientôt enfin l’occasion de découvrir Harold à travers ce monde miniature que nous avons littéralement construit de nos propres mains ». La matérialisation de ce rêve que l’on peut découvrir une nouvelle fois via un trailer dédié à cette annonce tant attendue et disponible ci-dessous.

Dans Harold Halibut, vous incarnez Harold, un jeune assistant de laboratoire pour le compte de la chef de l’arche, Jeanne Mareaux, explorant un monde rétrofuturiste dans sa quête pour retrouver son véritable « chez soi », plus de deux siècles après que le vaisseau spatial dans lequel vous habitez ait fui la Terre suite à une Guerre Froide, dans l’optique de trouver une planète habitable censée recueillir toute l’arche que vous habitez.

Cela fait tout drôle depuis le temps, mais nous pouvons enfin vous le dévoiler à notre tour : Harold Halibut sera disponible très vite, dès le 16 avril sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S et sera disponible dès son lancement dans le PC et Xbox Game Pass. Eh oui, vous le remarquez vous aussi, le jeu déserte finalement la PlayStation 4 et la Xbox One au profit des consoles de nouvelle génération. Les développeurs ont également ajouté qu’il faudra compter environ 12h pour terminer le jeu contre plus de 18h pour les plus collectionneurs d’entre nous.