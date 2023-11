Il est toujours en développement. Cela pourrait paraître étonnant après tant d’années passées sous silence (alors que nous vous en parlions déjà en 2018), mais il faut bien se rendre à l’évidence puisqu’il vient de refaire surface au PC Gaming Show Most Wanted : Harold Halibut, le jeu d’aventure inspiré du stop motion fait entièrement à la main est prévu pour le début d’année prochaine sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Véritable jeu narratif proposant un doublage intégral en anglais et entièrement modelé à la main, Harold Halibut nous contera une histoire d’amitié au sein d’un énorme vaisseau immergé dans un océan extraterrestre, 250 ans après qu’une partie de l’espèce humaine ait quitté la Terre afin de trouver une planète habitable. Dans le jeu totalement animé en stop motion, vous incarnez Harold, un jeune assistant de la scientifique en chef du vaisseau, Jeanne Mareaux. Vous ferez la rencontre de personnages fabuleux jusqu’à ce qu’une rencontre importante vous plonge dans un monde au-delà de votre imaginaire afin de enfin trouver votre place.

Sans date de sortie précise connue néanmoins, le jeu du studio Slow Bros est déjà disponible pour être placé en liste de souhaits sur Steam pour suivre ses actualités. Rendez-vous en 2024 donc pour le Wallace & Gromit du jeu vidéo, sur PC via Steam, consoles et Xbox Game Pass dès son lancement.