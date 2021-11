Halo Infinite : Le mode multijoueur accessible dès aujourd’hui ?

Ce soir dès 19 heures, Microsoft va célébrer les 20 ans de la sortie de la toute première console Xbox, et par extension, les 20 ans de la saga Halo. Si le constructeur nous a bien prévenu qu’aucune annonce de jeu n’aura lieu durant l’événement, il est tout de même possible que Microsoft améliore la rétrocompatibilité de la console, et selon certaines rumeurs, le multijoueur de Halo Infinite serait aussi présent d’une manière ou d’une autre dans le show.

Une sortie surprise pour fêter les 20 ans ?

Xbox store data for Halo Infinite multiplayer 👀 pic.twitter.com/HYxtEfco8M — Adam Fairclough (@EvilBoris) November 12, 2021

C’est en tout cas ce que rapportent certains dataminers, dont Adam Fairclough, repéré par Eurogamer. En fouillant les données du Xbox Store, on y trouverait alors des indices qui laisseraient penser que le multijoueur de Halo Infinite pourrait arriver dès aujourd’hui, le 15 novembre.

Durant tout ce week-end, de nombreux insiders ont confirmé cela, même si la mention de cette date pourrait aussi être une erreur, voire un oubli, puisque depuis que la rumeur a pris de l’ampleur, c’est bien le 8 décembre qui est indiqué dans les données du store.

Simple bourde ? Peut-être, même si nos confrères de Xboxygen confirment à leur tour l’information, avec des sources qui pointent vers la sortie de la Saison 1 du multijoueur dès aujourd’hui. Réponse dès ce soir, à 19 heures.

Halo Infinite sera (normalement) disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series dès le 8 décembre, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass au lancement.