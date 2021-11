Plusieurs jeux Xbox 360 reçoivent des mises à jour, une annonce liée à l’amélioration de la rétrocompatibilité ?

Aujourd’hui, la toute première Xbox célèbre les 20 ans de sa sortie sur le territoire américain, et à cette occasion, Microsoft va organiser un show spécial pour fêter cet événement. Si aucun jeu ne devrait être annoncé, certains bruits de couloir mentionnent que des annonces liées à la rétrocompatibilité pourraient être faites, et VGC a justement remarqué que de nombreux jeux Xbox 360 étaient en train de recevoir des mises à jour.

Un coup d’œil dans le rétro pour célébrer les 20 ans ?

Le site rapporte alors que des titres comme Fable III, Dead Space, Dragon Age Origins, Fallout New Vegas et bien d’autres ont eu droit à des updates dont le contenu est encore inconnu à ce jour. Forcément, avec le show des 20 ans qui arrivent et les rumeurs du moment, le lien est tout trouvé vers une amélioration de la rétrocompatibilité de ces jeux là.

Tout porte à croire que ces jeux vont donc être améliorés pour fonctionner encore mieux sur les dernières consoles Xbox, que ce soit via le FPS Boost ou d’autres améliorations. Réponse ce soir dès 19 heures pour voir si ces mises à jour cachent quelque chose ou non.