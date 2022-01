Halo Infinite : Le lead designer narratif de 343 Industries quitte le studio pour rejoindre Riot Games

Halo Infinite a enfin livré son mode solo le mois dernier, et a mis un terme à plusieurs années de travail du côté de l’équipe de 343 Industries chargée de mettre au point la nouvelle aventure de notre bon vieux Master Chief. Ce n’est donc pas une surprise d’apprendre que l’équipe va désormais voir quelques membres partir vers de nouvelles aventures, et Aaron Linde, le lead designer narratif du jeu, est justement l’un d’eux.

I forgot to cancel my Adobe Premiere trial so this tweet cost me $30. Anyway I'm thrilled to report I'm joining Riot R&D! https://t.co/jQeC3LbMaW

— Aaron Linde (@aaronlinde) January 3, 2022