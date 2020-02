Half-Life Alyx débarquera finalement le 23 mars prochain

Lors de son annonce, Half-Life Alyx nous avait promis qu’il arriverait dans le courant du mois de mars, pas vraiment effrayé par les nombreuses autres sorties. Heureusement pour lui, le calendrier s’est bien dégagé suite aux nombreux reports, et c’est donc sereinement que le titre peut enfin annoncer sa date de sortie précise.

Une sortie très proche

Le spin-off en réalité virtuelle de la saga arrivera donc sur PC via Steam dès le 23 mars. Pour rappel, il sera compatible avec les casques Oculus Rift et Quest, HTC Vive et bien entendu le Valve Index. Les possesseurs de ce dernier aura d’ailleurs droit à des bonus exclusifs, comme du contenu aux couleurs du jeu dans Counter Strike Global Offensive ou Dota 2.

Rendez-vous donc le 23 mars pour découvrir ce Half-Life Alyx en VR.