Epic Games Store : Metro Last Light Redux et For The King sont offerts cette semaine

Comme chaque semaine, l’Epic Games Store offre à ses clients un jeu gratuit, comme on a pu le voir récemment avec Star Wars Battlefront II qui a profité d’un pic de téléchargements très conséquent avec cette offre gratuite. Cette semaine, les joueurs ont droit à deux jeux différents, à savoir Metro Last Light Redux et For The King.

De la survie et de la chevalerie

Metro 2033 Redux avait été offert il y a quelques semaines sur l’Epic Games Store, et voilà que sa suite est désormais offerte. Dans Metro Last Light Redux, on y suivra donc les nouvelles aventures d’Artyom en 2034, dans l’édition Redux du jeu qui est la meilleure version du titre, avec du contenu et des améliorations en plus.

Si les FPS ne sont pas votre tasse de thé, vous pourrez toujours vous tourner vers For The King, un jeu qui mélange un gameplay orienté stratégie à du rogue-like dans un monde médiéval très coloré.

Les deux titres sont disponibles gratuitement sur l’Epic Games Store à compter d’aujourd’hui, et vous pouvez les récupérer jusqu’au 11 février prochain à 16h59.