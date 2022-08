Gungrave G.O.R.E dégaine enfin sa date de sortie avec un trailer bien rythmé

Cela fait déjà un petit moment que Gungrave G.O.R.E a été annoncé. En 2017 déjà, le studio de développement avait officialisé le début du projet. Cinq ans plus tard, la série s’apprête à faire son retour en grandes pompes sur nos consoles actuelles et l’on a désormais une date de sortie fixée à cette fin d’année. Prenez votre agendas et préparez vos pétoires, les balles vont pleuvoir.

Novembre sera sanglant

Ajouté en 2021 au catalogue de Prime Matter, Gungrave G.O.R.E. s’est fait désiré par les fans de la licence bien connue de l’ère PlayStation 2. Après l’épisode VR sorti il y a cinq ans, la franchise va bien faire son retour pour une aventure complète et détachée des précédents opus qui promet d’être un véritable défouloir.

En atteste cette bande-annonce diffusée à l’occasion de la Gamescom qui vient de se terminer en Allemagne. Celle-ci nous lâche une date de sortie et nous présente également les gentils et les méchants que l’on va rencontrer. Le joueur ou la joueuse y incarnera Grave, un véritable anti-héros qui aime autant ses flingues que mettre en avant son côté badass.

Gungrave G.O.R.E. est maintenant prévu pour le 22 novembre 2022. Il sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One et PC. On a eu l’occasion de le voir un peu plus en détails pendant le salon allemand et l’on vous en reparle très bientôt.