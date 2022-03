Elden Ring a beau se vouloir être plus accueillant que d’autres jeux From Software, il reste très mystérieux pour les nouveaux arrivants. Entre toutes les mécaniques à prendre en compte, les quêtes cryptiques, les secrets du monde ouvert… il est facile de s’y perdre, et dès le début. C’est pourquoi il est important de recourir à un peu d’aide histoire de bien commencer son aventure, et ne pas partir du mauvais pied.

Nous vous avons préparé plusieurs guides qui concernent ainsi les astuces à savoir lors du début d’Elden Ring. Entre un guide de débutant, des conseils sur la classe de personnage et bien d’autre choses, vous retrouverez plusieurs guides centralisés sur cette page.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring ainsi que notre test pour avoir plus d’informations sur le jeu.