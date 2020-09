La licence Star Wars a eu droit à une période compliquée entre les mains d’Electronics Arts, mais suite au retour inespéré de Star Wars Battlefront 2 et au succès de Star Wars Jedi: Fallen Order, l’éditeur peut à nouveau miser gros sur la saga. C’est dans ce contexte qu’arrive Star Wars Squadrons, un jeu qui se concentre essentiellement sur les pilotes et sur les batailles spatiales, le tout proposé à bas prix. Cet article aura pour but de vous guider à travers le jeu, avec des soluces et astuces, en plus qu’une FAQ complète qui répondra à toutes vos questions sur le jeu.

Guide Star Wars Squadrons

Ce guide recense l’ensemble des articles liés à la soluce du jeu. Vous y retrouverez toutes nos astuces ainsi que nos conseils pour progresser facilement dans le titre.

Histoire principale

Astuce

FAQ (Foire aux questions)

Nous indiquerons ici toutes les réponses aux questions que vous pouvez fréquemment vous poser autour du jeu.

Qu’est ce que Star Wars Squadrons ?

Star Wars Squadrons est un jeu de tir à la première personne développé par EA Motive dans lequel on incarne des pilotes de la Résistance et de l’Empire dans de nombreuses batailles spatiales au sein de l’univers Star Wars. Le jeu est principalement orienté multijoueur même s’il est possible de jouer contre des IA, à travers plusieurs modes différents.

Quand et où sort Star Wars Squadrons ?

Star Wars Squadrons est prévu pour le 2 octobre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Star Wars Squadrons sortira t-il sur PS5 et Xbox Series ?

Pour le moment, aucune version PS5 ou Xbox Series avec des améliorations n’a été confirmée pour le jeu. Cependant, le titre sera normalement jouable via la rétrocompatibilité sur les deux consoles.

Star Wars Squadrons est-il compatible VR ?

Star Wars Squadrons disposera bien d’une compatibilité VR sur PlayStation 4 grâce au PlayStation VR ainsi que sur PC avec les casques compatibles.

Histoire de se prendre véritablement pour un pilote, le titre embarque aussi une compatibilité avec des joysticks et des« HOTAS » (Hands On Throttle And Stick), afin d’être immergé complètement dans la peau des pilotes.

Star Wars Squadrons dispose t-il d’un mode solo ?

Le jeu a droit à une véritable campagne scénarisée en solo, avec des batailles qui nous font suivre une histoire, où on incarne à tour de rôle un pilote de la Résistance et un pilote de l’Empire, que l’on peut personnaliser.

Star Wars Squadrons est-il canon dans l’univers ?

A priori, Star Wars Squadrons devrait être canon pour Star Wars, ce qui veut dire qu’il se situera dans l’histoire officielle de la saga. La présence de certains personnages clés de la saga dans le jeu peuvent laisser penser cela, tout comme la mention de plusieurs planètes vues dans les autres oeuvres de la saga.

Star Wars Squadrons aura t-il des DLC ?

Selon toute vraisemblance, Star Wars Squadrons ne devrait pas avoir droit à des DLC, ni même à des microtransactions. Tous les objets prévus au lancement seront accessibles directement dans le jeu.

Est-il possible de jouer à la troisième personne ?

Malheureusement, EA Motive a confirmé que Star Wars Squadrons ne serait jouable qu’en vue FPS, à la première personne. Cela permet alors de voir le cockpit et d’être mieux immergé dans le jeu et dans les personnages.

Quels sont les modes multijoueur de Star Wars Squadrons ?

En dehors du mode solo, le coeur du jeu réside bien entendu dans son mode multijoueur, qui se divise en deux parties. La première prend la frome de matchs à mort classique, avec des affrontements en 5 contre 5, dans le but de détruire tous les autres vaisseaux de l’équipe adverse.

L’autre partie propose des batailles de flottes, qui est divisée en plusieurs phases. Les équipes doivent alors faire progresser l’avancée de leur camp de diverses manières pour tenter d’arriver devant le vaisseau amiral ennemi et le détruire pour remporter la partie.

Combien de vaisseaux sont présents dans Star Wars Squadrons ?

Pour le moment, on sait que Star Wars Squadrons nous permet de piloter huit de vaisseaux différents, à savoir quatre dans chaque camp de la guerre. Voici la liste des vaisseaux disponibles :

Résistance

X-Wing

A-Wing

Y-Wing

U-Wing

Empire

TIE Interceptor

TIE Fighter

TIE Reaper

TIE Bomber

Tous ces vaisseaux disposent de caractéristiques différentes et peuvent être personnalisés en accomplissant des défis quotidiens et divisés en périodes (appelées Operations), qui donneront en récompense de nombreux objets.

Quelles sont les configurations PC requises pour Star Wars Squadrons ?

Voici la liste des configurations requises pour jouer au titre sur PC, aussi bien avec que sans la compatibilité VR :

Configuration minimal (sans VR)

Windows 10

Processeur AMD Ryzen 3 1300X ou Intel i5-7600

Mémoire vive 8Go

Carte graphique Radeon HD 7850 ou équivalent / GeForce GTX 660 ou équivalent

DirectX 11

512 Ko/s ou plus rapide

30 Go d’espace disponible

Configuration recommandée (sans VR/VR en minimal)

Windows 10

Processeur Ryzen 3 3200G ou Intel i7-7700

Mémoire vive 8Go

Carte graphique Radeon RX 480 ou équivalent / GeForce GTX 1060 ou équivalent

DirectX 11

512 Ko/s ou plus rapide

30 Go d’espace disponible

Configuration recommandée (en VR)

Windows 10

Processeur Ryzen 3 3200G ou Intel i7-7700

Mémoire vive 16Go

Carte graphique Radeon RX 570 ou équivalent / GeForce GTX 1070 ou équivalent

DirectX 11

512 Ko/s ou plus rapide

30 Go d’espace disponible

Où acheter Star Wars Squadrons ?

Trailer de gameplay

