Dans Monster Hunter Wilds, les quêtes évènements sont des missions ponctuelles mises à disposition des joueurs pour une durée limitée. Elles offrent des défis inédits, des monstres aux variantes spéciales et des récompenses exclusives. Ces quêtes sont généralement mises à jour de façon régulière, souvent chaque semaine, afin de maintenir l’intérêt de la communauté et d’encourager la coopération en multijoueur.

Comment fonctionnent les quêtes évènements ?

Pour résumer simplement, voici ce qu’il faut savoir sur les quêtes évènements :

Disponibilité limitée : Les quêtes évènements ne sont jouables que durant une période précise. Passé ce délai, elles disparaissent ou laissent place à d’autres quêtes.

: Les quêtes évènements ne sont jouables que durant une période précise. Passé ce délai, elles disparaissent ou laissent place à d’autres quêtes. Conditions d’accès : Elles sont accessibles depuis le Comptoir des quêtes sous l’onglet “Quêtes Évènement”. Elles peuvent exiger un certain rang de chasseur (RC) pour y participer, ainsi que des restrictions de joueurs (solo ou jusqu’à 4).

: Elles sont accessibles depuis le sous l’onglet “Quêtes Évènement”. Elles peuvent exiger un certain rang de chasseur (RC) pour y participer, ainsi que des restrictions de joueurs (solo ou jusqu’à 4). Rotation hebdomadaire : Le jeu propose un planning hebdomadaire accessible sur le site officiel ou directement depuis votre interface en jeu.

: Le jeu propose un accessible sur le site officiel ou directement depuis votre interface en jeu. Récompenses spéciales : Les quêtes évènements permettent d’obtenir des ressources rares, des tickets spéciaux ou encore des matériaux nécessaires à la fabrication d’équipements exclusifs.

Quelles sont les spécificités des quêtes évènements ?

Voici globalement les spécificités des quêtes évènements :

Difficulté adaptée : Le niveau de difficulté varie selon la quête. Certaines sont ouvertes dès le RC 9 , d’autres nécessitent un RC bien plus élevé.

: Le niveau de difficulté varie selon la quête. Certaines sont ouvertes dès le , d’autres nécessitent un RC bien plus élevé. Défis originaux : Au-delà d’affronter un monstre plus puissant, vous pouvez découvrir des variations climatiques, des environnements inédits ou des groupements de monstres inhabituels.

: Au-delà d’affronter un monstre plus puissant, vous pouvez découvrir des variations climatiques, des environnements inédits ou des groupements de monstres inhabituels. Temps limite : Comme pour une quête classique, la limite de temps reste un critère important à prendre en compte pour la préparation.

L’autre attrait de ces quêtes évènements est également de proposer des collaborations avec d’autres licences de Capcom d’autres éditeurs populaires. Monster Hunter World a par exemple profité d’une excellente quête collaborative qui nous plongeait dans un scénario inspiré de The Witcher 3: Wild Hunt. On y incarnait Geralt de Riv, devant résoudre un mystère dans la Forêt Ancienne et affronter un Leshen. On peut également citer Final Fantasy XIV qui proposait de combattre un Behemoth. Monster Hunter Rise a profité de quêtes évènements avec des licences comme Okami, Sonic ou encore Street Fighter.

Quêtes évènements de la semaine du 4 mars 2025 au 11 mars 2025

Dans ce guide, nous listeront toutes les quêtes évènements de Monster Hunter Wilds. Voici les requêtes disponibles pour la semaine du 4 mars 2025 au 11 mars 2025.

Brochette de volailles

Monstre à chasser : Quematrice

: Quematrice Lieu et cycle : Plaines, Nuit, Abondance

: Plaines, Nuit, Abondance Conditions : Rang de Chasseur (RC) 9 ou plus Jusqu’à 4 joueurs Échec si le temps est écoulé ou si l’équipe subit 3 évanouissements

: Récompense : 12 240 zenny (prime de base)

: 12 240 zenny (prime de base) Limite de temps : 50 minutes

: 50 minutes Client : Alma (Unité Avia) Description : Les Quematrice ont été repérés dans les environs de Kunafa et constituent une menace pour les villageois. Vaincre la Quematrice vous octroiera, entre autres, la possibilité de recevoir un “repas” spécial en guise de remerciement.

: Alma (Unité Avia)

Objets potentiels en récompense :

Écaille Quematrice / Peau Quematrice+

Briquet Quematrice+ / Crête Quematrice+ / Queue Quematrice

Gemme de wyverne

Fromage de Kunafa / Fromage de Kunafa fort

Herbe sauvage / Huile de graines sauvages

Poutargue brillante

Sphère d’armure acérée

Orbe mystérieux (Épée)

Orbe mystérieux (Armure)

Cette quête est un bon moyen de farmer du Fromage de Kunafa et du Fromage de Kunafa fort, des « ingrédients supplémentaires » rares qui servent exclusivement à la préparation des repas. Ils permettent de déclencher le talent « Repas du défenseur » et Repas du défenseur + » qui réduisent parfois les dégâts subis.

Difficulté estimée :

Niveau 4★ (Évènement) : Accessible pour les joueurs intermédiaires à partir du RC 9, la Quematrice peut toutefois infliger de lourds dégâts de feu. Prévoyez des consommables contre le feu et de la résistance appropriée.

Cacophonie Kut-Ku

Monstre à chasser : Yian Kut-Ku

: Yian Kut-Ku Lieu et cycle : Forêt, Matin, Abondance

: Forêt, Matin, Abondance Conditions : Rang de Chasseur (RC) 9 ou plus Jusqu’à 4 joueurs Échec si le temps est écoulé ou si l’équipe subit 3 évanouissements

: Récompense : 12 960 zenny (prime de base)

: 12 960 zenny (prime de base) Limite de temps : 50 minutes

: 50 minutes Client : Erik (Unité Astrum) Description : Cette abondance a vu proliférer les Yian Kut-Ku, mettant en péril l’écosystème local. Vous êtes autorisé à les chasser afin de réguler leur population. En échange, vous obtiendrez des matériaux uniques pour fabriquer un équipement spécial.

: Erik (Unité Astrum)

Objets potentiels en récompense (liste non exhaustive) :

Certificat Yian Kut-Ku S

Écaille Kut-Ku+ / Cuirasse Kut-Ku+

Aile Kut-Ku / Oreille Kut-Ku / Bec géant

Poche infernale

Gemme de wyverne rapace

Ticket Mimiflore

Os acéros

Sphère d’armure acérée

Orbe mystérieux (Épée)

Orbe mystérieux (Armure)

La récompense ayant le plus d’intérêt est le ticket Mimiflore. Il vous en faudra deux exemplaires pour fabriquer la pièce d’armure (tête) Mimiflore α.

Difficulté estimée :

Niveau 4★ (Évènement) : Malgré son statut de monstre “classique” chez les wyvernes oiseaux, le Yian Kut-Ku en version évènement est plus agressif et plus résistant. Il requiert une bonne coordination et une attention particulière à ses attaques soniques. En outre, la forêt est remplie de ces créatures, il est donc important de s’équiper de capsules de bouse pour ne pas se retrouver submerger par les autres Yian Kut-Ku.

La suite à venir…