Et hop, encore un autre collectible à dénicher dans Days Gone. Comme toujours, celui-ci fait partie des objets rares à ramasser et il sera nécessaire pour compléter le trophée Sur la route de la gloire Obtenez plus de 75 % des objets rares même si, bien sûr, il n’est pas obligatoire de tous les disposer.

Où sont les sermons du RIP

Les sermons du RIP sont en faite des haut-parleurs qui servent de propagande dans le jeu et pour qu’ils soient comptabilisés, il suffit de s’approcher d’eux, et de les détruire en interagissant avec le générateur. Aucun ne peut être manqué.

