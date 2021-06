Quêtes de la Semaine 1 | Guide Fortnite Saison 7

Les quêtes sont de retour dans Fortnite Chapitre 2. Avec le lancement de la Saison 7 ce mardi et l’arrivée des extraterrestres, il est temps de faire connaissance avec les nouveautés présentes cette Saison au travers des quêtes épiques et légendaires de la Semaine 1.

Les quêtes épiques vous rapporteront 30 000 EXP chacune tandis que les quêtes légendaires vous octroieront également 30 000 EXP chacune sauf pour la première qui accorde 45 000 EXP. Toutes les quêtes, épiques et légendaires, vous rapporteront au total 375 000 EXP cette semaine ! Profitez pour grimper l’équivalent de 6 à 7 niveaux d’un coup.

Quelles sont les quêtes épiques de la Semaine 1 ?

Accepter une quête dans une cabine téléphonique (1)

Les cabines téléphoniques font leur retour pour cette Saison 7 de Fortnite. Pour découvrir cette fonctionnalité, une quête nous demande d’en trouver une et d’accepter une quête, pouvant être limitée dans le temps et remportant des lingots d’or.

Les cabines téléphoniques sont présentes en grand nombre sur l’île, notamment aux abords des arrêts de bus. Vous trouverez leur position sur la carte générale en fin d’article. Acceptez une quête via ce procédé pour gagner 30 000 EXP.

Améliorer des armes à des établis d’amélioration (3)

Les établis d’amélioration ont fait leur arrivée dans la première saison du chapitre 2 de Fortnite. Si vous possédez suffisamment de matériaux, vous pouvez transformer une arme équipée en une arme plus puissante, en tout cas d’une rareté plus élevée. La position des 10 établis sur la nouvelle carte est connue et représentée ici sur la carte récapitulative ci-dessous. Améliorez 3 armes sur un ou plusieurs établis pour remporter 30 000 EXP.

Acheter une potion de bouclier à un distributeur automatique (1)

Les distributeurs automatiques font également leur retour cette saison. En dépensant des lingots d’or (que vous obtenez en réussissant des quêtes ou en répondant aux cabines téléphoniques, ou encore en ouvrant des coffres), vous pouvez obtenir armes, munitions, soins ou bouclier.

Des distributeurs automatiques se trouvent un peu partout sur la carte, vous trouverez leur localisation sur la carte en fin d’article. Vous les verrez de loin à leur écran coloré. Echangez des lingots contre une potion de bouclier pour gagner 30 000 EXP sur cette quête.

Ramasser différents types d’armes (5)

Rien de difficile ici, puisqu’il vous suffira de ramasser 5 types d’armes différents comme par exemple un fusil sniper, un fusil à pompe, un pistolet-mitrailleur, un pistolet et un fusil d’assaut, et le tour est joué. Accomplissez cela, dans n’importe quelle rareté, pour emporter 30 000 EXP.

Fouiller des coffres à Steamy Stacks ou Craggy Cliffs (7)

Là non plus pas besoin d’indications particulières puisqu’il s’agit d’un défi ultra-classique de Fortnite. Arpentez les villes de Steamy Stacks au Nord-Est de l’île et de Craggy Cliffs située juste à l’Ouest de celle-ci pour trouver au total 7 coffres à ouvrir et ainsi gagner 30 000 EXP.

Infliger des dégâts avec le fusil à impulsion (300)

Le fusil à impulsion est une nouvelle arme de Fortnite pour cette Saison 7. Véritable arme laser déposée par les extraterrestres, il vous faudra la trouver dans les coffres ou sur vos ennemis pour ensuite infliger pas moins de 300 dégâts en une ou plusieurs parties à d’autres joueurs. Nous vous recommandons ici le mode Foire d’Empoigne pour enchainer les actions si jamais vous voulez réussir rapidement et empocher les 30 000 EXP promis.

Eliminer des adversaires avec le Railgun (1)

Le Railgun est également une nouvelle arme de cette saison. Vous aurez de grandes chances de les obtenir sur les gardes de l’Institut Onirique une fois tués. Ces gardes sont présents dans les villes dont le nom est en violet sur la carte ou aux alentours. Eliminez-les pour surement trouver cette arme. il vous suffira ensuite d’éliminer un adversaire avec ce nouveau sniper-laser pour gagner le défi et remporter 30 000 EXP.

Quelles sont les quêtes légendaires de la Semaine 1 ?

Parler à Sunny, Tagueur, Gentille fleur, Antisocial ou Broussaille (3)

Ce défi vous demandera de faire vos premiers pas vers les PNJ de cette saison. Au nombre de 17 à trouver, vous trouverez la position des 5 concernés cette semaine sur la carte récapitulative en fin de partie. Il faut que vous parliez à au moins 3 d’entre eux pour valider le défi et gagner les 45 000 EXP dédiés.

Sunny se trouve à Believer Beach.

Tagueur se trouve à Retail Row.

Gentille fleure se trouve au niveau de l’étang poissonneux entre Holly Hedges et Boney Burbs.

Antisocial se trouve au niveau du pont entre Misty Meadows et Catty Corner.

Broussaille se trouve proche de Risky Reels.

Obtenir de la pierre au cratère de La flèche (100)

Ce défi est ultra-simple et vous demandera uniquement de casser des pierres présents au cratère du centre de l’île pour récolter 100 unités et ainsi remporter le défi.

Obtenir différentes armes technologiques de l’IO (3)

Les gardes IO sont de retour cette saison et se trouvent désormais dans les villes écrites en violet sur la carte. Là, vous trouverez également des OVNIs donc gare à vous ! Les armes IO sont différentes des autres et infligent des dégâts assez élevés tandis qu’elles émettent un son particulier.

Dans les armes appartenant aux gardes IO, vous trouverez notamment :

Le fusil à impulsion

Le Railgun

Le fusil à reconnaissance

Ces 3 armes peuvent être trouvées dans les coffres IO se trouvant dans les villes où les gardes vous attendent, mais aussi pourquoi pas sur les gardes eux-mêmes. Abattez-les et vous verrez bien ce qu’ils vous laissent. Trouvez 3 armes différentes en une ou plusieurs parties pour valider le défi.

Interagir avec le tableau de complotante de Jonesy du Bunker (1)

Jonesy du Bunker, un PNJ, se trouve dans une cabane tout au sud de l’île. Une fois dans la maison, dirigez-vous vers le tableau en bois présent dans la pièce pour récolter l’EXP associée. Vous trouverez la positon exacte sur la carte en fin d’article.

Placer des canards en plastique à Retail Row, Pleasant Park et Believer Beach (3)

Cette semaine, une quête insolite vous demandera de placer 3 canards en plastique et ce dans 3 villes différentes, un par ville. Les positions de ces canards peuvent varier, c’est pourquoi ils sont indiqués à plusieurs endroits dans certaines villes dans la carte ci-dessous.

Une fois devant les canards visibles en surbrillance, restez appuyés sur la touche Action pour le placer avant de passer au suivant.

La carte récapitulative

Sur la carte ci-dessous, vous trouverez la position des cabines téléphoniques, établis d’amélioration, villes ou lieux notables importants ainsi que la positon des PNJ concernés par cette semaine. Merci à @FNAssist pour son travail :

La semaine prochaine, nous découvrirons les nouvelles quêtes disponibles pour cette saison 7. En attendant, vous pouvez parcourir notre guide complet afin d’avoir toutes les informations sur cette saison Invasion. N’oubliez pas d’utiliser le code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique ou pour le passe de combat.