Défis de la Semaine 8 | Guide Fortnite Saison 4

Il ne reste à peine plus d’un mois avant la fin de la saison 4 du chapitre 2 du Fortnite. Plus que quelques semaines donc pour finir tous vos défis et gravir les 100 niveaux du passe de combat. A chaque nouvelle semaine, de nouveaux défis font leur apparition pour vous aider à monter ces niveaux.

Une fois de plus, 7 nouveaux défis sont disponibles permettant chacun de remporter 25 000 EXP pour les 6 premiers défis et 50 000 EXP pour le dernier défi soit un total de 225 000 EXP à remporter. Suivez le guide pour réussir tous les défis le plus rapidement possible.

Défis de la Semaine 8

Certains défis vous sont proposés avec de l’aide pour pouvoir être terminés plus rapidement. Vous trouverez pour cela des guides dédiés dans la suite de cet article. Cette semaine, les défis proposés ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont :

Fouiller des coffres à Sweaty Sands (7).

Réussir des éliminations à Stark Industries (5).

Conduire une voiture ou un camion à travers une faille (1).

Eliminer des adversaires en sautant ou en tombant (5).

Infliger des tirs dans la tête à des acolytes de Fatalis ou à des robots Stark (35).

Visiter différents lieux-dits en une seule partie (5).

Infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils d’assaut ou des fusils de sniper (15 000). Défi recommandé pour une équipe de 4 joueurs



Pour certains défis, vous aurez besoin de vous rendre dans un lieu notable ou un lieu-dit particulier. Vous pouvez utiliser les guides mis à votre disposition afin de les localiser. De plus, vous trouverez en fin d’article une carte récapitulant tous les lieux et ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle semaine de défis.

A noter que la plupart des défis peuvent être réalisés en Foire d’Empoigne et le sont d’ailleurs plus facilement grâce à la capacité de réapparaitre en cas d’élimination par un joueur adverse. Néanmoins, les défis nécessitant les hélicoptères Choppa, boss (comme Docteur Fatalis) et autres Patrouilles Quinjet ne seront disponibles qu’en modes compétitifs (Solo, Duo ou Sections).

Quelles sont nos astuces pour les défis les plus difficiles ?

Conduire une voiture ou un camion à travers une faille

Les failles ont fait leur retour cette saison avec l’apparition de lieux emblématiques ou rendant hommage à certains héros de l’univers Marvel. Elles sont présentes en une petite dizaine, vous n’aurez donc pas de mal à en trouver une, notamment proche des zones ajoutées en cours de saison (Piton de la Panthère, Manoir d’Ant-Man…). Vous trouverez une carte dédiée en fin d’article.

Pour réussir ce défi, il vous faudra trouver une voiture et vous diriger vers un de ces lieux. Roulez à travers la faille pour tomber du ciel à bord de votre voiture. Si besoin, n’hésitez pas à monter une palissade en escalier pour la rejoindre et empocher les 25 000 EXP.

Infliger des tirs dans la tête à des acolytes de Fatalis ou à des robots Stark

Les robots Stark se trouvent à plusieurs endroits sur la carte. Néanmoins, vous serez sûr.e d’en trouver à Stark Industries. Dans le bâtiment et à ses alentours, vous trouverez ces petits bonhommes mécaniques blancs. Ils vous attaqueront dès qu’ils vous verront, prenez garde à vous mettre à couvert.

Pour réussir ce défi, vous devrez vous munir d’une arme et vous rendre là bas. Une fois face aux robots, visez la tête pour montrer dans votre objectif. Nul doute qu’il vous en faudra pas moins de 10 pour arriver au terme de votre défi et empocher les 25 000 EXP.

Une autre variante pour ce défi nécessite de s’attaquer à des acolytes de Fatalis, que vous trouverez au Fief de Fatalis. La technique reste la même.

La carte de la Semaine 8

Ci-dessous, vous retrouverez une carte récapitulant les lieux-dits, lieux notables et autres localisation d’objets afin de réussir le plus vite possible cette huitième semaine de défis. Une carte proposée par l’internaute @SquatingDog :

En attendant les prochains défis, vous pouvez visiter nos autres guides disponibles pour cette saison 4, en cliquant ci-dessous. N’hésitez pas également à utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique afin de soutenir le site. Merci à vous !